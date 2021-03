15-latek zabił siostrę. Jest opinia biegłych

Taką opinię wydali biegli psychiatrzy z Garwolina, którzy – decyzją sądu - przeprowadzili 6-tygodniową obserwację Aleksandra w warunkach szpitalnych.

15-letni Aleksander N. w listopadzie 2020 r. zadał swojej siostrze kilkanaście ciosów drewnianą pałką i nożem w różne części ciała. 17-letnia dziewczyna zmarła.

Biegli po obserwacji mieli odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy stopień rozwoju Aleksandra pozwala na to, by mógł on odpowiadać za swój czyn jak osoba dorosła, a także czy jest poczytalny i czy jest chory psychicznie.

"Poważna choroba psychiczna"

- Biegli uznali, że małoletni jest chory psychicznie i jest to choroba poważna. W ocenie biegłych chłopiec nie powinien odpowiadać za swój czyn przed sądem jak osoba dorosła. Nie powinny być też wobec niego stosowane środki wychowawcze stosowane w postępowaniach w sprawach nieletnich - powiedział w czwartek rzecznik Sądu Okręgowego w Rzeszowie sędzia Tomasz Mucha.

Oznacza to, że Aleksander nie powinien - zdaniem biegłych - także odpowiadać przed sądem jak nieletni.

- Biegli uznali, że na obecnym etapie powinien być leczony psychiatrycznie w szpitalu ze wzmocnionym systemem zabezpieczeń - dodał sędzia Mucha.

O przebadanie Aleksandra N. w warunkach szpitalnych wnioskowali do sądu dwaj biegli psychiatrzy z Garwolina, którzy mieli wydać opinię dotyczącą chłopca. Biegli wcześniej przeprowadzili już jednorazowe badanie Aleksandra, ale uznali, że do uzyskania pełnego rozpoznania stanu psychicznego chłopca w chwili czynu i wydania opinii w tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie obserwacji w warunkach szpitalnych. Taka obserwacja trwa z reguły 4 tygodnie, ale może zostać, na wniosek biegłych, przedłużona do 6 tygodni. Tym razem biegli od razu zawnioskowali o obserwację trwającą 6 tygodni.

W grudniu 2020 r. sąd przychylił się do wniosku biegłych i zgodził się na 6-tygodniową obserwację.

Chłopiec jest w ośrodku w Garwolinie, gdzie przebywał na obserwacji. O jego dalszych losach zdecyduje sąd.

Do zabójstwa doszło 2 listopada 2020 r. wieczorem w Głowaczowej koło Dębicy. 15-letni Aleksander N. zadał swojej dwa lata starszej siostrze kilkanaście ciosów drewnianą pałką i nożem w różne części ciała. Bezpośrednio po tragedii zadzwonił po pogotowie ratunkowe. Mimo reanimacji 17-letnia dziewczyna zmarła.

Usłyszał zarzut zabójstwa

Chłopiec usłyszał zarzut zabójstwa. Z racji wieku został przesłuchany jako nieletni sprawca czynu karalnego.

Szef Prokuratury Rejonowej w Dębicy prok. Jacek Żak mówił wówczas, że Aleksander przyznał się do winy, a policjantom po zatrzymaniu powiedział, że słyszał głos, który kazał mu zabić starszą siostrę.

Z relacji chłopca wynikało, że poszedł do jej pokoju, zabierając ze sobą nóż i 80-centymetrowy kij. Kijem zadał jej kilka uderzeń w głowę, a następnie zaczął zadawać ciosy nożem. Dziewczyna miała rany kłute na klatce piersiowej, brzuchu, głowie, rękach, nogach i na plecach. Według prokuratury ciosy zadawane były gdzie popadnie, po całym ciele.

Później Aleksander miał przeciągnąć Natalię przez jej pokój, korytarz, kuchnię i zrzucić ze schodów do piwnicy. Następnie zadzwonił pod numer 112, mówiąc, co się stało.

Sekcja zwłok zabitej dziewczyny wykazała, że przyczyną jej śmierci było uszkodzenie aorty ostrym narzędziem i wykrwawienie.

Według lokalnych mediów, mieszkańcy Głowaczowej byli zaskoczeni tragedią. Mówili, że była to normalna, bardzo religijna i kochająca się rodzina, a 15-latek był dobrym i spokojnym uczniem.

