Zofia Romaszewska nie została wpuszczona na mszę pogrzebową Jana Lityńskiego

"Zofia Romaszewska nie została wpuszczona do Kościoła na mszę świętą pogrzebową za śp. Jana Lityńskiego" - poinformował Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta. - Jestem absolutnie wstrząśnięta. To przerażające, co się dziś wydarzyło - mówi w rozmowie z portalem polsatnews.pl Zofia Romaszewska.