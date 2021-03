Szpital tymczasowy w hangarze lotniczym na Okęciu

MON poinformował, że szpital w wojskowej bazie lotniczej na warszawskim Okęciu, jest filią Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM).

"Jest wyposażony w pełne zaplecze diagnostyczne (tomograf, RTG, etc.), szpital powstał według koncepcji wypracowanych podczas misji polskich lekarzy wojskowych we włoskim Bergamo oraz w Armii Stanów Zjednoczonych. Wśród personelu medycznego znajdą się także doświadczeni lekarze z warszawskiego szpitala przy ul. Szaserów" - podał MON w komunikacie.

Tymczasowy szpital wojskowy w bazie lotniczej @1BLTr_Warszawa na warszawskim Okęciu gotowy do przyjęcia pacjentów.



Rusza I moduł placówki, w którym przygotowano 56 łóżek z możliwością zwiększenia do 250.➡️https://t.co/CdhLfrbhmi@WIMWarszawa @MZ_GOV_PL @PremierRP pic.twitter.com/dFdpNorwon — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) March 10, 2021

Płk Artur Bachta, komendant Centralnego Szpitala Klinicznego MON przy WIM w Warszawie, podczas spotkania w środę z dziennikarzami, poinformował, że ordynatorami szpitala będą "najbardziej doświadczeni medycy z WIM". Pozostały personel stanowić będą lekarze i pielęgniarki, a także studenci medycyny oddelegowani z jednostek podległych MON.

ZOBACZ: Warszawa. Rusza szpital modułowy. Trafią tam najciężej chorzy na Covid-19

Zapowiedział, że pierwsi pacjenci trafią do szpitala trafić pod koniec tygodnia. Szpital ma obsługiwać pacjentów przede wszystkim z terenu Warszawy, ale także - jeśli będzie taka potrzeba - z całego województwa mazowieckiego.

Będzie mógł przyjąć 56 pacjentów

W szpitalu, który powstał w hangarze lotniczym, wydzielono sześć modułów, z czego uruchomione zostały dwa. Pozostałe będą uruchamiane w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez wojewodę mazowieckiego. Szpital obecnie będzie mógł przyjąć 56 pacjentów, ale ma możliwość zwiększenia liczby miejsc hospitalizacji do 250.

ZOBACZ: Wymiana zdań podczas konferencji. Posłowie KO żądają komisji śledczej ws. walki z pandemią

Do obsługi 56 pacjentów zaplanowano zatrudnienie do 150 członków personelu medycznego, który będzie pracował w systemie dyżurowym. Płk Bachta zapewnił, że personel szpitala został już skompletowany. - Dziś kwaterujemy pierwsze osoby skierowane tu przez ministra obrony do pracy. Nasz personel z WIM jest już przeszkolony i gotowy do pracy - dodał.

Lekarz kpt. Jacek Siewiera z WIM powiedział, że instalacja tymczasowego szpitala pozwala na opiekę "w pełnym spektrum" nad pacjentami chorymi na COVID-19.

WIDEO - Dziadek odebrał z przedszkola cudze dziecko. Chłopca szukało kilkudziesięciu policjantów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP