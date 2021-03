Aktor przerwał nagrywanie audiobooka. Nie chciał przeczytać zdania o Janie Pawle II

We wpisie opublikowanym na Facebooku we wtorek, Domosławski wyjaśnia, że w swojej książce "Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana", we fragmencie poświęconym powrotom Baumana do Polski w latach 90-tych pisał o krytyce filozofa przez "intelektualistów katolickich" i "apetytach politycznych Kościoła katolickiego".

Sprzeciw aktora czytającego książkę wzbudził następujący fragment: "Spory budzi przesłanie Jana Pawła II, który podczas pielgrzymek do Polski nazywa wolność człowieka, pozbawioną bliskich jemu wartości, deprecjonującym określeniem »swawola«. Papież piętnuje świeckie prawa - między innymi prawo kobiet do decydowania o urodzeniu dziecka lub usunięciu ciąży. Jednym ze skutków tych nauk i uległości znacznej części establishmentu wobec Kościoła jest wprowadzenie ustawy antyaborcyjnej. W 1995 roku w Skoczowie Jan Paweł II posuwa się do wygłoszenia niedorzecznej tezy, że w Polsce powraca dyskryminacja katolików i że są oni spychani na margines życia społecznego".

"Aktor zrobił Rejtana"

"W tym momencie aktor-lektor zrobił Rejtana, non possumus i takie tam. Poszło - jak mi opowiadano, nie byłem świadkiem zdarzenia - o ten właśnie akapit, a najbardziej o sformułowanie NIEDORZECZNA TEZA. Aktor powiedział, że tego nie przeczyta. Przecież Jan Paweł II nie mógł wygłosić niedorzecznej tezy. I jak tak w ogóle można" - przekazał Domosławski.

Autor przekazał, że cytowany fragment znajduje się na 655 stronie biografii. Z zamieszczonego przez autora zrzutu ekranu wynika, że przesłuchanie audiobooka w całości zajmuje 39 godzin.

"Producent audiobooka wykazał się cojones i podziękował aktorowi (nic nie wiem o rozliczeniach finansowych)" - dodał Domosławski.

Choć początkowo autor zakładał, że przez całą sytuację wydanie audiobooki "opóźni się o kilka dni", to ostatecznie książkę, od nowa i w całości przeczytał aktor Adam Bauman.

