Zaniedbania w DPS-ach? "Raport" o 21:00 w Polsat News

Czy starsi ludzie w Domach Pomocy Społecznej mają odpowiednią opiekę? Przykłady takie jak ten ujawniony przez reportera Raportu pozwalają w to wątpić. Starszy mężczyzna trafił do szpitala z DPS-u w stanie skrajnego wyniszczenia. Nie udało się go uratować. "Raport" o 21:00 w Polsat News.