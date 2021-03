Wpompowali mu do ciała powietrze. Nastolatek umierał w męczarniach

Do ataku doszło w czwartek, 4 marca. Nastolatek pracował w zakładzie przygotowującym ryż. Szczegóły napaści podał ojciec chłopca w oficjalnej skardze.

"Gdy mój syn siadał do obiadu, trzech robotników, znani jako Amit, Suraj i Kamlesh, chwycili go. Dwóch z nich trzymało go za ręce, z kolei trzeci przy pomocy sprężarki pompował powietrze do ciała przez jego odbyt" - napisał mężczyzna.

Zrobili to "dla żartu"?

Stan chłopca określany był jako bardzo ciężki, miał uszkodzone organy wewnętrzne. Lekarze nie byli w stanie mu pomóc - 16-latek był przepisywany z placówki do placówki. Zmarł w sobotę w specjalistycznym szpitalu w Bareilly.

Policja potwierdziła, że wstępnie do wyjaśnień zostało zatrzymanych trzech mężczyzn w wieku od 22 do 26 lat. Dwóch z nich usłyszało zarzut morderstwa, zostali zatrzymani.

Nie wiadomo co było przyczyną ataku. Policjanci nie wykluczają, że robotnicy mogli żywić urazę do nastolatka lub zrobili to "dla żartu".

bas/prz/ Times of India