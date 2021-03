Uciekli z Holandii z autystycznym synem. "Polska nie wyda rodziców i 8-letniego Martina"

- Polskie państwo zdecydowało, że nie wyda rodziców ani 8-letniego Martina władzom holenderskim. Dziękuję wszystkim osobom, które brały udział w pomocy tej rodzinie - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej minister w KPRM Michał Wójcik.

- Państwo polskie zdecydowało, że ani nie wyda obywateli Rosji oraz Australii władzom holenderskim, a jednocześnie sąd nie zdecydował się na to, by wykonać orzeczenie sądu holenderskiego o tym, żeby Martin, ośmioletnie dziecko, zostało wydane do Holandii - powiedział minister Wójcik podczas wtorkowej konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości. W spotkaniu z mediami wzięli udział państwo Hertog wraz z synem.

ZOBACZ: Uciekli do Polski z autystycznym synem. Jest decyzja sądu w sprawie Martina

- Dziękuję wszystkim osobom, które brały udział w pomocy tej rodzinie. Chodziło o to, żeby ci ludzie byli wolni w Polsce, żeby mogli tu razem mieszkać. Specjalnie dziś pokazujemy państwu, że dziecko jest szczęśliwe pomimo tego, że jest dzieckiem, u którego stwierdzono autyzm - dodał. "Z całą mocą się zaangażowaliśmy" Mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik rodziny Hertog, powiedział, że walka o możliwość pozostania 8-letniego Martina z rodzicami w Polsce była jednym z najtrudniejszych postępowań, z jakimi się zmagał. - Nie wątpiliśmy, że dobro małego Martina będzie zachowane tylko i wyłącznie z rodzicami, dlatego z cała mocą się zaangażowaliśmy - dodał adwokat. Podkreślił, że "Holandia nie odpuściła rodzicom, co jest sytuacją skandaliczną, sprzeczną z prawami człowieka". ZOBACZ: Uciekli do Polski z autystycznym synem. Sąd zdecydował o przymusowym wydaniu chłopca Holendrom Lewandowski podziękował prokuraturze za wsparcie. - Zaangażowanie prokuratury w tych wszystkich sprawach było nie bez znaczenia. Prokuratura działała bardzo aktywnie, wspólnie z nami, pełnomocnikami - dodał. Wyrazy uznania mecenas skierował także do sędziów, którzy zdecydowali o pozostawieniu chłopca pod opieką rodziców, a także o nieuwzględnieniu Europejskiego Nakazu Aresztowania, wydanego za rodzicami Martina. - To są sędziowie, którzy chronią prawa człowieka - podkreślił. Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobro i wiceministrowi Wójcikowi podziękował także Conrad Hertog. - Jesteśmy bardzo szczęśliwi z powodu decyzji, którą podjął sąd. Martin też jest szczęśliwy - powiedział.

ac/ PAP