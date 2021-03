Przyszedł do komendy jako świadek. Z kieszeni wypadły mu narkotyki

20-latek został wezwany do komendy policji w charakterze świadka. W pewnym momencie, podczas składania zeznań, wypadły mu z kieszeni dwie torebki z białym proszkiem. Mężczyzna został zatrzymany. Odpowie za posiadanie substancji psychotropowych. Grozi mu za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.