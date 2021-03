Pniaki drzew, fragmenty palet czy... choinka, to tylko niektóre z przedmiotów jakie znalazły się w poznańskiej kanalizacji. Tak duże rzeczy nie powinny trafiać do sieci, ponieważ powodują zatory i awarie rurociągów.

Pracownicy Aquanetu, poznańskiej firmy zarządzającej siecią kanalizacyjną zaprezentowali zdjęcia przedmiotów, które wydobyto z rurociągów. Duże odpadki są przyczyną zatorów, a te prowadza do wybijania ścieków i awarii.

"Wtedy to się spiętrza..."

- To wszystko jest niebezpieczne. Kanalizacja funkcjonuje w ten sposób, że płyną przez nią nieczystości, a kiedy coś większego zalegnie w poprzek rury, może stworzyć się zator. Wtedy to się spiętrza, spiętrza, spiętrza i nieczystości wypływają w pierwszym miejscu, gdzie znajdą ujście - tłumaczy Dorota Wiśniewska z Aquanet SA.

Dodaje, że "może to być ulica, może być czyjaś piwnica, może być to jakiś park". Nieczystości mogą wybić także w toalecie w mieszkaniu.

Do kanalizacji w Poznaniu trafiały m.in. pniaki drzew, fragmenty drewnianych palet, choinka. Tak duże przedmioty nie trafiły do nieczystości poprzez muszlę klozetową. Ale należy pamiętać, że w toalecie nie powinno się spuszczać przedmiotów takich jak waciki, patyczki do uszu czy pieluszki dziecięce. Do ubikacji nie powinny też trafiać substancje chemiczne, takie jak farby czy oleje.

