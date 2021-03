Naukowcy ujawnili zawartość próbki z asteroidy. W podobny sposób powstało życie na Ziemi

W próbce, która z powierzchni asteroidy "Itokawa" została pobrana w 2005 r. podczas pierwszej misji japońskiej sondy Hayabusa 2, znaleziono materię organiczną i wodę - poinformowali naukowcy z Royal Halloway. Badacze uważają, że planetoida - w ciągu trwającej miliardy lat ewolucji - absorbowała, docierające do niej z kosmosu, składniki niezbędne do powstania do życia, podobnie jak Ziemia.