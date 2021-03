Chirurdzy z Gliwic uratowali skalp 39-letniej kobiecie. Skórę z głowy i karku zdarła jej maszyna, którą obsługiwała. Lekarze przyszywali ją przez sześć godzin. Kobieta pracowała w zakładzie produkcji kartonów. O trudnym powrocie do zdrowia opowiedziała "Wydarzeniom".

Nowe życie pani Agnieszka zawdzięcza specjalistom z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. To oni podjęli się skomplikowanego zabiegu replantacji skalpu.

- Są tam jakieś bóle, jakieś ciągnięcia, niedogodności, nie ukrywam, mam dyskomfort z okiem, nie do końca widzę na jedno - powiedziała "Wydarzeniom" Polsatu pani Agnieszka.

W najbliższych dniach 39-letnia pacjentka będzie mogła wrócić do domu.

Do dramatu doszło w zakładzie produkcji kartonów, gdy maszynę do ich sklejania wkręciły się włosy kobiety.

- Był to bardzo rozległy ubytek po tym urazie obejmujący powieki, część nasady nosa, okolicę kości czołowej, obie skroniowe, ciemieniową, potyliczną - wylicza prof. Adam Maciejewski z Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Liczył się czas

To najtrudniejszy z trzech przypadków z jakim mieli do czynienia lekarze z Gliwic. Za pomocą mikroskopu trzeba było znaleźć w skalpie naczynia krwionośne, by połączyć je z naczyniami głowy.

- Najbardziej się obawialiśmy właśnie zniszczenia tego skalpu i identyfikacji naczyń krwionośnych, ponieważ ta krew musi dopływać i musi być oczywiście odpływ krwi żylnej - wyjaśnił prof. Łukasz Krakowczyk z Kliniki Chirurgii Onkologicznej

W takich sytuacjach najważniejszy jest czas. Kobieta najpierw trafiła w ręce ratowników pogotowia, którzy wzorowo zabezpieczyli oderwaną część. Szybko zadziałali też lekarze ze szpitala w Radomsku

- Był to uraz głowy, więc wykonaliśmy tomografię komputerową głowy i kręgosłupa szyjnego - wyjaśnił Wieńczysław Krawczyk, chirurg ze Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Długa rekonwalescencja

Po pięciu godzinach od wypadku 39-latka leżała już na stole operacyjnym w gliwickiej klinice chirurgii, która specjalizuje się w zabiegach mikrochirurgicznych. Teraz czeka ją rekonwalescencja.

- Będziemy systematycznie się spotykać, powoli będzie się to goić, będziemy szwy ściągać, no bo wiadomo, że tego jest dużo - przyznała pani Agnieszka.

Zdaniem lekarzy blizny pooperacyjne nie będą w przyszłości bardzo widoczne.

