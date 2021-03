"Godność się zdewaluowała. Dziś powinien być program 700 plus"

To 500 zł jest mniej warte niż w momencie rozpoczęcia programu, a waloryzacja to dotrzymanie pewnej umowy społecznej. Świadczenie powinno wynosić co najmniej 700 zł - przekonywał w programie "Punkt Widzenia" Piotr Ikonowicz, działacz społeczny.

- Kwestia waloryzacji 500 plus jest oczywista. Na początku, gdy wprowadzano to świadczenie, byłem entuzjastą, byłem nawet na takiej konferencji feministycznej w Stoczni Gdańskiej zatytułowanej "500 plus, przywrócona godność". No, ale ta godność się zdewaluowała. To 500 zł jest mniej warte, a waloryzacja to dotrzymania pewnej umowy społecznej - mówił Ikonowicz, którego Lewica Razem chciałaby jako kandydata na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zwrócił uwagę, że nie ma dzisiaj "liczącej się siły politycznej, która by uważała, że 500 plus to jest zły pomysł". - Dawno władza przestała się upierać, że to po to, żeby rodziło się więcej dzieci. Kaczyński mówił, że jak wygra PO, to zabiorą politykę społeczną, a ja tu się zgadam, że polityka społeczna jest potrzebna, zwłaszcza w takim kraju jak Polska - dodał.

"Idzie kryzys"

Grzegorz Jankowski pytał ile w takim razie powinno wynosić świadczenie. - Ja myślę, że co najmniej 700 zł. Trzeba brać pod uwagę, że nie można co chwilę zmieniać jego wysokości, a idzie kryzys - odparł.

- Ktoś przebije 700 zł i powie 1000. Należałem do tych, którzy od samego początku nie krytykowali 500 plus. PiS zastosował przekupstwo wyborcze. Dzisiaj, ja bym nie wprowadzał 500 plus na pierwsze dziecko, bo ma je zdecydowana większość rodzin w Polsce. Wprowadziłbym natomiast 1000 zł na drugie, a 1500 zł na trzecie. Dlatego, że w gorszej sytuacji są te rodziny, które mają więcej dzieci - powiedział Robert Gwiazdowski, kandydat Koalicji Polskiej i Konfederacji na Rzecznika Praw Obywatelskich.

