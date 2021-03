"Kredytowanie rządu kosztem emerytur". Biejat o likwidacji OFE

- To element całego systemu prywatyzacji, wykorzystywania przekształcenia do łatania dziury budżetowej i jednoczesne zaprzepaszczenie szansy, że kiedykolwiek porządne pieniądze zobaczymy - w taki sposób posłanka Lewicy Magdalena Biejat odniosła się w "Graffiti" do opłaty przekształceniowej związanej z likwidacją OFE. - To kredytowanie rządu kosztem emerytur - dodała.

- Dla nas OFE były oszustwem Polaków. Mamiono nas wizjami emerytury pod palmami, tymczasem oddano publiczne pieniądze na rynki finansowe, co zupełnie nie opłacało się Polakom. Opłacało się rynkom kapitałowym, które mogły grać tymi pieniędzmi na giełdzie - mówiła Biejata pytana o to czy Lewica popiera zaproponowaną przez rząd formę likwidacji OFE.

ZOBACZ: Porozumienie podzielone ws. likwidacji OFE. "Przed nami szczera rozmowa"

- Rząd Morawieckiego dokonał sprywatyzowania tych pieniędzy. Kiedy mieliśmy emerytury w OFE, były one nadal publiczne. W tej chwili rząd chce bez żadnej kontroli oddać rynkom finansowym w prywatne posiadanie te emerytury - podkreśliła w Polsat News.

"Pieniądze do tworzenia piramid finansowych"

Jej zdaniem, problem polega na tym, że "ten system nie daje żadnej gwarancji, że kiedykolwiek zobaczymy jakikolwiek zwrot z inwestycji". - Nie ma tam zapisów o minimalnej emeryturze, która powinna być wypłacana z IKE. Te pieniądze mogą być wykorzystywane do tworzenia piramid finansowych, inwestowania w upadające spółki kolegów i koleżanek. To duże ryzyko. To skandaliczne wykorzystanie pieniędzy, żeby wzmacniać rynki kapitałowe - mówiła Biejat.

Wideo: Lewica popiera likwidację OFE, ale nie w sposób jaki proponuje rząd

Odnosząc się do 15-procentowej opłaty przekształceniowej posłanka stwierdziła, że jest to "kredytowanie rządu kosztem emerytur". - To element całego systemu prywatyzacji, wykorzystywania przekształcenia do łatania dziury budżetowej i jednoczesnego zaprzepaszczenia szansy, że kiedykolwiek porządne pieniądze zobaczymy - dodała.

- Jedynym gwarantem emerytury jest państwo. Musiałoby ono upaść, żeby ich nie wypłacać - zaznaczyła posłanka Lewicy.

Poprzednie odcinki programu dostępne są tutaj.

WIDEO - Minister zdrowia o lockdownie w dwóch kolejnych województwach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ Polsat News