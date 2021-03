Francuskiemu ministrowi odmówiono wizyty w "strefie wolnej od LGBT"? Odpowiedź MSZ

Według portalu Politico francuski minister ds. europejskich Clement Beaune miał poinformować, że polskie władze odmówiły mu dostępu do "strefy wolnej od LGBT", którą chciał odwiedzić. - Nikt z polskich władz nie zabraniał ani nie uniemożliwiał francuskiemu wiceministrowi wizyty w Kraśniku - podkreślił we wtorek wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

Francuski minister ds. europejskich Clement Beaune przebywa od poniedziałku z trzydniową wizytą w Polsce, gdzie ma zaplanowane spotkania m.in. ze swoim odpowiednikiem Konradem Szymańskim i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.

"Oczywista nieprawda"

Według portalu Politico Beaune miał poinformować w trakcie wizyty, że polskie władze odmówiły mu dostępu do "strefy wolnej od LGBT", którą chciał odwiedzić.

ZOBACZ: "Strefy wolne od LGBT". Organizator akcji nie przyszedł do sądu

"To oczywista nieprawda. Nikt z polskich władz nie zabraniał ani nie uniemożliwiał francuskiemu wiceministrowi wizyty w Kraśniku. Tego rodzaju sugestie nie służą dobrze atmosferze wizyty i naszym relacjom, wyjaśnimy tę sprawę w kontakcie z Ambasadą Francji" - napisał w odpowiedzi na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

"Zobowiązanie" Beaune

Clement Beaune w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" deklarował, że prawa osób LGBT będą jednym z centralnych punktów jego wizyty w Polsce. Pytany o to, czy odwiedzi "strefy wolne od LGBT", francuski minister podkreślił, że jest to jego "zobowiązaniem".

- Cokolwiek się stanie, będę rozmawiać z organizacjami, które działają w tych właśnie strefach, by bronić praw społeczności LGBT. Mam nadzieję, że będę mógł tam pojechać. Gdyby z powodów niezależnych od mojej woli nie doszło do tego tym razem, prędzej czy później i tak tam pojadę, bo zobowiązałem się do tego - powiedział Beaune.

Spotkanie z marszałkiem Grodzkim

Podczas wizyty w Polsce francuski polityk spotkał się również z Marszałkiem Senatu prof. Tomaszem Grodzkim. Marszałek Senatu poinformował dziennikarzy, że z Clementem Beaune rozmawiał na temat planu odbudowy po pandemii, poszanowania fundamentalnych praw w Unii Europejskiej, planowanej konferencji nt. przyszłości Europy, której inicjatorem był prezydent Francji Emmanuel Macron.

Grodzki nawiązał też do przypadającego w tym roku 30-lecia Trójkąta Weimarskiego (Polska, Niemcy, Francja). Według marszałka, także w tym kontekście współpraca Polski i Francji powinna się zacieśniać. - To znakomita oś współpracy, która czasami była żywsza, czasami nieco bardziej uśpiona - zauważył.

Marszałek przypomniał, że ostatnio odbyła się wideokonferencja w ramach Forum Dialogu Trójkąta Weimarskiego, w której uczestniczył razem z przewodniczącym Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec Reinerem Haseloffem oraz szefem francuskiego Senatu Gerardem Larcherem.

ZOBACZ: "Strefy wolne od LGBT". We wtorek debata w Parlamencie Europejskim

Grodzki pytany, czy w czasie rozmowy z francuskim ministrem poruszono temat praw osób LGBT odparł, że "generalnie ten temat był poruszany w kontekście fundamentalnych wartości, które wszyscy dzielimy będąc członkami UE".

Jak dodał, chodzi o "poszanowania dla każdej jednostki ludzkiej, zrozumienia, że każdy z nas jest inny, ale ma takie same prawa i obowiązki w demokratycznym społeczeństwie i że różnicowanie nas z powodu naszej wiary, płci, orientacji seksualnej, zamożności czy innych parametrów jest absolutnie niedopuszczalne".

- Wszyscy mamy równe prawa i rzeczywiście widać, że pan minister kładzie na ten temat, na to zagadnienie, znaczący nacisk - zaznaczył marszałek. Podkreślił, że podczas rozmowy poruszono także wiele innych zagadnień, począwszy od kwestii praworządności, kończąc na współpracy militarnej i w zakresie bezpieczeństwa.

WIDEO - Prognoza pogody - poniedziałek, 8 marca - popołudnie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/prz/ PAP, polsatnews.pl