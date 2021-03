Ziobro o ustawie antyprzemocowej: rozwiązania, które działają

Szef MS podczas konferencji prasowej podsumował 100 dni funkcjonowania tzw. ustawy antyprzemocowej. Chodzi o opracowane przez resort sprawiedliwości przepisy, które weszły w życie 30 listopada ubiegłego roku. Ustawa wprowadziła odrębne, szybkie postępowanie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia zajmowanego wspólnie z ofiarą mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do niego. Celem zmian była skuteczniejsza ochrona ofiar przemocy przed ich oprawcami.

- To bardzo ważna ustawa zwłaszcza dla kobiet. W ogromnej większości bowiem kobiety stają się ofiarami przemocy. Też dla dzieci, bo dzieci często towarzyszą temu dramatycznemu przebiegowi napaści domowej, która miała miejsce w Polsce na przestrzeni ostatnich lat - powiedział Ziobro.

Minister podkreślił, że kobiety często skarżyły się na brak właściwego wsparcia ze strony państwa i zostawały same w rękach sprawców. - My pokazaliśmy, że (...) jesteśmy zwolennikami realnej pomocy kobietom, tym które znajdują się w konkretnej sytuacji opresji.(...) My nie mówimy, nie wprowadzamy ideologii, ale wprowadzamy rozwiązania, które działają - dodał Ziobro.

Ziobro oświadczył też, że resort bardzo szanuje kobiety, które jego zdaniem odgrywają fundamentalną rolę w polskim społeczeństwie. - Chcemy powiedzieć, że zawsze będziemy brać pod uwagę kobietę, jej sytuację i ochronę prawną jaką państwo powinno ją zawsze otaczać. Zwłaszcza, kiedy jest ofiarą przemocy Ministerstwo Sprawiedliwości ma obowiązek działać i proponować rozwiązania - dodał.

