Premier złożył życzenia wszystkim Polkom. "Jesteście wspaniałe"

Wszystkim Paniom w Dniu Kobiet składam najserdeczniejsze życzenia; jesteście wspaniałe, pracowite, niezwykle kompetentne i udowadniacie to każdego dnia - napisał w poniedziałek na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

"Wszystkim Paniom w Dniu Kobiet składam najserdeczniejsze życzenia i jednocześnie dedykuję ten wykres Eurostatu, który pokazuje, że w naszym kraju procent kobiet na stanowiskach kierowniczych jest jednym z najwyższych w Europie" - napisał Morawiecki.

Dodał, iż chciałby, "by Polska już wkrótce była na czele tego rankingu". "Ten wynik to przede wszystkim zasługa Polek! Jesteście wspaniałe, pracowite, niezwykle kompetentne i udowadniacie to każdego dnia!" - podkreślił premier.

Szef rządu do wpisu dołączył dane Eurostatu z których wynika, że spośród państw członkowskich UE największy udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w III kwartale 2020 r. odnotowano na Łotwie (45 proc.) i Polsce (44 proc.), a następnie w Bułgarii, na Węgrzech, w Słowenii i Szwecji (po 42 proc.).

dsk/ PAP