"Dziękuje wszystkim paniom, wspaniale wykonującym swoje zadania zawodowe, za cierpliwość, za ciepło, za fachowość, za wszystko, co na co dzień nam ofiarujecie" - przekazał prezydent Andrzej Duda w nagraniu z okazji Dnia Kobiet. Wraz z życzeniami Lewica podkreśla konieczność zrównania praw kobiet i mężczyzn, a posłanki z PO wymieniają to, czego sobie nie życzą we współczesnej Polsce.