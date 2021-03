Ilu Polaków otrzymało obie dawki szczepionki przeciw COVID-19? Rządowy raport

Zgodnie z zaktualizowanym w niedzielę raportem dostępnym na portalu gov.pl dotychczas w kraju wykonano 3 951 104 szczepienia przeciw COVID-19. Dzienna liczba szczepień wyniosła 47 707, a dobę wcześniej - 106 503.

Według tych danych pierwszą dawkę otrzymało 2 526 389 osób, a obie dawki - 1 424 715 osób. Najwięcej szczepień w ciągu dnia wykonano w województwie mazowieckim - 8 526 (z czego 2 440 to szczepienie drugą dawką). Najmniej szczepień wykonano w województwie opolskim - 885 (268 drugą dawką).

Ponad 5 tys. dawek zutylizowano

Spośród wszystkich dotychczasowych szczepień - jak wynika z ujętych w raporcie danych GUS - ponad 2,6 mln wykonano kobietom, a blisko 1,3 mln mężczyznom. W ponad 5,5 tys. przypadkach płeć jest nieustalona. Pod względem wieku 1,3 mln dawek szczepionki trafiło do osób powyżej 75 roku życia, a prawie 1,1 mln - do osób od 41 do 60 roku życia. Prawie 837 tysięcy dawek otrzymały osoby w przedziale wiekowym 61-75. 287,6 tys. dawek otrzymały osoby od 18 do 30 roku życia, a 382,4 tys. - między 31 a 40 rokiem życia.

W 4233 przypadkach odnotowano niepożądane odczyny poszczepienne (NOP). Z informacji resortu zdrowia wynika, że 3636 spośród nich miało charakter łagodny i polegało na zaczerwienieniu oraz krótkotrwałej bolesności w miejscu wkłucia.

Do tej pory, według danych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, do Polski dostarczono 4 466 360 dawek. Do punktów szczepień trafiło 4 248 210 dawek. W magazynie pozostaje 218 150 dawek.

Jak dotąd 5135 dawek zutylizowano.

emi/ PAP