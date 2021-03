W poniedziałek Parlament Europejski będzie głosował w sprawie uchylenia immunitetu katalońskim europosłom. Według nieoficjalnych informacji brukselskiej korespondentki Polsat News Doroty Bawołek, Katalończycy zostaną pozbawieni przez PE "nietykalności jurysdykcyjnej", gdyż tak mają głosować największe frakcje w PE.

Głosowanie w tej sprawie będzie tajne, dlatego Katalończycy wciąż liczą na poparcie tych europosłów, którzy zgadzają się z ich argumentami, czyli z prawem do samostanowienia narodów i zauważają podwójne standardy w UE. Zdaniem Carlesa Puigdemonta, katalońskiego europosła, polegają one na "ciągłej krytyce rządów w Warszawie i Budapeszcie" i przymykania oczu na "niedemokratyczne działania władz w Madrycie".

Dorota Bawołek, Polsat News: Głównym powodem dla którego dziś rozmawiamy jest zbliżające się głosowanie nad uchyleniem pana immunitetu, które odbędzie się w poniedziałek. Czy nie jest pan zaskoczony tym, że w ogóle do niego dochodzi?

Carles Puigdemont: Nie, już gdy zasiedliśmy w Parlamencie Europejskim, to od początku wiadomo było, że hiszpańskie władze będą próbowały pozbawić nas nietykalności, by móc nas osądzić. Jesteśmy gotowi na taki scenariusz i już przygotowujemy kolejne kroki po głosowaniu w Europarlamencie. Jeśli w jego trakcie europosłowie zdecydują uchylić nam immunitet.

Jakie to mogą być kroki?

Oczywiście będziemy walczyć do samego końca. Jeśli nasz immunitet zostanie uchylony to zaskarżymy decyzje do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i będzie to wyjątkowa sprawa.

Nie zakłada pan, że najpierw znajdzie się pan przed hiszpańskim sądem?

CP: Nie, bo Hiszpania nie jest w stanie zapewnić nam sprawiedliwego procesu, nie ma żadnych gwarancji, że Katalończycy mogą liczyć na sprawiedliwy sąd i jak pokazuje nasz doświadczenie z Belgii, teraz najskuteczniej walczymy o swoje prawa z zagranicy. Jeśli chciałbym wrócić do mojego okręgu wyborczego w Hiszpanii, to zostanę natychmiastowo aresztowany i uwięziony, jednocześnie tracąc mój mandat.

Jak pana współtowarzysze?

Tak, oni zostali skazani na 9-13 lat więzienia za zorganizowanie referendum. Trudno jest uwierzyć, że do tego doszło w dzisiejszych czasach w Unii Europejskiej. To czysty przypadek politycznego skazania. To bardzo poważna sprawa. Dlatego uważamy, że głosowanie w Europarlamencie nie będzie dotyczyło naszego immunitetu, naszych osobistych interesów, a będzie głosowaniem nad tym, jakiej demokracji chcemy w Europie.

Co pan myśli o dotychczasowych reakcjach Europy na dążenia niepodległościowe Katalonii? To, że jest pan członkiem Europarlamentu to tylko zasługa pana katalońskich wyborców.

Katalończycy nas wybrali, otrzymaliśmy od nich ponad milion głosów pomimo tego, że hiszpańskie władze robiły wszystko, by uniemożliwić nam start w wyborach do europarlamentu. Próbowali unieważnić nasze listy, ale i tak wygraliśmy. Czekaliśmy 6 miesięcy na zatwierdzenie naszych mandatów poselskich i ostatecznie je otrzymaliśmy. Ale zawsze przypominamy i będziemy przypominać o tych podwójnych standardach w Unii Europejskiej, które dotyczą praw Katalończyków, którzy też są Europejczykami ale nie są chronieni przez unijnej instytucje, gdyż chcemy po prostu korzystać z naszych praw, praw podstawowych, jak wolność słowa na przykład.

Często używa pan argumentu podwójnych standardów w czasie debat, które dotyczą rządów prawa czy wolności słowa w innych krajach, w tym w Polsce. Dlaczego uważa pan, że to porównanie jest na miejscu?

Tak, uważam, że Unia Europejska jest bardzo odważna w krytyce polskich czy węgierskich władz, a jednocześnie bardzo tchórzliwa wobec dużych państw, jak Hiszpania. Te podwójne standardy zagrażają europejskiemu stylowi życia, podważają moralną pozycję Unii Europejskiej, która poucza inne regiony świata o tym, że powinny respektować prawa człowieka, a tymczasem prawdziwi więźniowie polityczni nie są w Polsce czy na Węgrzech, ale w Hiszpanii. Hiszpania jest w czołówce krajów na świecie, gdzie skazuje się artystów, ostatnio znów jeden trafił do więzienia, inny żyje tu z nami na wygnaniu, bo w Hiszpanii za swoją twórczość został skazany na 3,5 roku więzienia. To jest nieprawdopodobne, że unijne instytucje nic w tej sprawie nie robią. Za to ciągle słyszymy krytyczne opinie o Polsce czy Węgrzech, a co z Hiszpanią? Dlaczego Hiszpania jest tak dobrze chroniona przez unijne instytucje?

