Deszcz, śnieg i porywisty wiatr. Pogoda na weekend

Pierwszy dzień weekendu przyniesie nam rozpogodzenia, nawet do bezchmurnego nieba. Jednak miejscami na północy i wschodzie będzie się chmurzyć i tam spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Może się miejscami delikatnie zabielać.

Uprzedzamy, że z powodu wahań temperatury między plusem i minusem drogi i chodniki może pokryć lód. Będzie ślisko. Termometry pokażą rano do minus 5 stopni, a po południu od 1 stopnia na północnym wschodzie do 6 stopni na północnym zachodzie. Będzie porywiście wiać z zachodu.

Pogoda na niedzielę

Druga połowa weekendu z rozpogodzeniami na południu. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W północnych województwach opady mogą być chwilami obfite. Ponownie zabieli się.

Termometry wskażą o poranku na minusie, a w najcieplejszym momencie dnia od 1 stopnia na północnym wschodzie do 5 stopni na południu. Najbardziej dokuczliwy będzie zachodni wiatr, który w porywach będzie dochodzić do 50-60 km/h, a na północy i wschodzie do 70 km/h. Będzie wzniecać zawieje śnieżne.