Cezary Grabarczyk szefem regionalnych struktur PO. Zastąpił Hannę Zdanowską

Rzecznik przekazał, że do zmiany szefa regionalnej PO w Łódzkiem doszło podczas posiedzenia rady regionu tej partii.

"Hanna Zdanowska zaproponowała zmiany w zarządzie Platformy Obywatelskiej RP w regionie łódzkim, rekomendując posła Cezarego Grabarczyka na przewodniczącego regionu łódzkiego PO RP. Ustępująca przewodnicząca pozostanie członkiem Zarządu" - podał Piotrowski.

"Rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego złożył Witold Stępień (do 2018 r. marszałek województwa - red.). Do zmiany doszło także na stanowisku skarbnika regionu. Sebastiana Bohuszewicza zastąpił Maciej Riemer" - zaznaczył. "Jest to kolejny etap, po powołaniu jednego koła PO RP w Łodzi, wzmacniania i integracji struktur Platformy Obywatelskiej przed zbliżającym się maratonem wyborczym" - napisał rzecznik PO w Łódzkiem.

"Okres największych sukcesów PO"

"Jak podkreśliła Hanna Zdanowska, czas jej bliskiej współpracy z Cezarym Grabarczykiem był okresem największych sukcesów PO i należy do tego powrócić. Prezydent, która chce teraz skupić się już wyłącznie na mieście i realizacji nowej strategii rozwoju Łodzi, ma nadzieję że wprowadzone zmiany organizacyjne pozwolą odbudować silną pozycję PO w całym województwie" - przekazał Piotrowski.

Cezary Grabarczyk po wyborze określił swoje najbliższe priorytety. Podkreślił, że jego celem jest potrójne zwycięstwo Platformy Obywatelskiej - w wyborach samorządowych, parlamentarnych oraz europejskich, które zgodnie z kalendarzem wyborczym odbędą się w 2023-2024 r.

ZOBACZ: John Godson kandyduje na prezydenta Nigerii. Promować go chce były minister

- W Platformie jest wiele aktywnych, wartościowych ludzi, którzy chcą działać i bronić Polskę przed kolejną kadencja rządów PIS - podkreślił Grabarczyk po wyborze na przewodniczącego PO w regionie łódzkim.

Cezary Grabarczyk jest prawnikiem i politykiem. Na początku lat 90. przewodniczył łódzkiemu oddziałowi Unii Polityki Realnej, partii, której liderem był wtedy Janusz Korwin-Mikke. Do 1994 r. był członkiem Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Potem należał do Unii Wolności, z której rekomendacji był m.in. wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych i wicewojewodą łódzkim.

Po przejściu do utworzonej w 2001 r. Platformy Obywatelskiej Grabarczyk został jej posłem i jest nim do dziś. W 2006 r. wybrano go na szefa PO w Łodzi. Od 2007 r. do 2011 r., w pierwszym rządzie premiera Donalda Tuska, Cezary Grabarczyk był ministrem infrastruktury i jednym z najczęściej krytykowanych członków rządu, głównie z powodu funkcjonowania kolei i opóźnień w budowie dróg i autostrad.

Były minister sprawiedliwości

W 2014 r. został ministrem sprawiedliwości w rządzie premier Ewy Kopacz. W kwietniu 2015 r. Grabarczyk złożył dymisję z powodu nieprawidłowości w uzyskaniu przez niego pozwolenia na broń. W tym samym roku prokuratura nie stwierdziła przestępstwa.

Potem ponownie wszczęto postępowanie w sprawie poświadczenia nieprawdy w dokumentach przez Cezarego Grabarczyka przy uzyskaniu pozwolenia na broń. Polityk konsekwentnie nie przyznaje się do popełnienia tego czynu. Sam zrzekł się immunitetu. W marcu 2018 r. przedstawiono mu zarzuty. W 2019 r. ponownie dostał się do Sejmu. W polityce krajowej był uważany za przedstawiciela tzw. spółdzielni w PO, która miała zmarginalizować rolę Grzegorza Schetyny.

O Cezarym Grabarczyku mówiono, że jest tzw. szarą eminencją rozdającą karty władzy w województwie łódzkim, tym bardziej, że rządząca od 2007 r. do 2015 r. koalicja PO i PSL wspierała taki sam układ polityczny w sejmiku i w Łodzi, gdzie teraz PO i SLD ma większość w radzie miejskiej.

W 2010 r., jako szef resortu infrastruktury wszedł w konflikt polityczny z ówczesnym ministrem sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim, dziś senatorem wybranym przy poparciu PO. W łódzkich mediach mówiono wówczas, że na tej walce skorzystała Hanna Zdanowska, którą przed laty poparł Cezary Grabarczyk, a która już trzecią kadencję jest prezydentem Łodzi.

WIDEO - "Sceny rodem z gry komputerowej" na trasie S8 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ PAP