Więzienie musiało wymienić wszystkie zamki. Przez selfie stażysty

Mężczyzna rozpoczynający staż w więzieniu Heidering w Großbeeren chciał pochwalić się znajomym nową, odpowiedzialną funkcją. Podczas jednego z pierwszych dni nowej pracy zrobił sobie zdjęcie z kluczem, otwierającym wszystkie drzwi w więzieniu. Następnie wysłał plik do swoich znajomych przez komunikator WhatsApp.

"Staż zakończono natychmiast"

Gdy władze placówki dowiedziały się o wycieku, natychmiast przystąpiły do wymiany wszystkich zamków. Wyjaśnili, że zdjęcie klucza wystarczy wykwalifikowanemu ślusarzowi do jego podrobienia. Tak przygotowany klucz mógł zostać potem przemycony do więzienia.

Nad wymianą wszystkich zamków przez niemal 24 godziny pracowało 20 pracowników więzienia. Koszt całej operacji wyniósł ok. 50 tys. euro.

"Współpracę ze stażystą zakończono ze skutkiem natychmiastowym. Mężczyzna otrzymał zakaz wchodzenia do budynku" - przekazał rzecznik więzienia. Niewykluczone, że były pracownik zostanie obarczony kosztami remontu.

