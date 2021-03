Śmigłowce, czołgi i wozy opancerzone. Tak Bagdad powitał papieża

Z lotniska w Bagdadzie do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z szefem państwa Barhamem Salihem papież przejechał opancerzoną, kuloodporną limuzyną. Podczas tej wizyty będzie poruszać się zamkniętym samochodem.

ZOBACZ: Historyczna pielgrzymka papieża. Franciszek wylądował w Iraku

To, co robiło największe wrażenie na trasie przejazdu wielkiej papieskiej kolumny z imponującą eskortą to obrazy pustego miasta niemal w stanie oblężenia. Wzdłuż drogi stały dziesiątki wozów wojskowych i policyjnych i posterunki z bronią ciężką.

Baghdad is preparing to make history with its first ever visit from the pope. Meanwhile, the Biden administration is considering a military response to Wednesday’s rocket attack on a U.S. airbase in Iraq. @RichardEngel reports. pic.twitter.com/cGLPmzg0Xr