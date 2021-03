Nie ma planów wspólnego pójścia do wyborów z PO, bo o tym nie rozmawiamy, to są wszystko wydarzenia medialne - powiedział lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia.

Hołownia w rozmowie z "Super Expresem", pytany o to, czy Borys Budka do niego zadzwonił, żeby rozpocząć realną współpracę, zaprzeczył. -

- Nie pisze... nie dzwoni - powiedział Hołownia dziennikowi. Dodał, że sam zajmuje się budową swojego ruchu.

- Dostajemy od nich jakieś materiały, ale nie prowadzimy żadnych rozmów (...), nie ma planów wspólnego pójścia do wyborów. Nie ma, bo o tym nie rozmawiamy, to są wszystko wydarzenia medialne - powiedział Hołownia. W jego ocenie ważne jest to, w jaki sposób "poukładać scenę polityczną, żeby możliwe było zwycięstwo z PiS".

"Karty trzeba rozdawać na nowo"

- Scenariusz o blokowaniu list musi być przez każdego rozważany, ale nie wierzę, że ono nastąpi, jeśli PO będzie hegemonem, bo ten układ już ćwiczyliśmy wielokrotnie i on się zawsze kończy przegraną, mimo pełnej mobilizacji po tej stronie - dodał. Hołownia powiedział też, że karty trzeba rozdać na nowo.

- I my w tym weźmiemy aktywny udział- zapewnił

