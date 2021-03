42 miliony złotych na poprawę kondycji fizycznej najmłodszych

42 miliony złotych, tyle środków w tym roku ma zostać przeznaczonych na walkę ze słabą kondycją fizyczną wśród młodzieży. To odpowiedz na wyniki badań, które pokazują negatywny wpływ pandemii stan zdrowia najmłodszych. Problemów, z którymi walczyć chce resort edukacji to niski poziom sprawności fizycznej, nadwaga oraz bóle kręgosłupa.

Program "Aktywny powrót do szkół po pandemii", który dziś na konferencji przedstawił minister Czarek, zakłada dwa etapy. Pierwszy z nich to przeszkolenie nauczycieli, przez specjalistów, zaplanowany w przedziale czasowym od kwietnia do września tego roku. Za realizacje tego zadania odpowiadać będą akademie wychowania fizycznego, w różnych miastach Polski.

Drugim krokiem, zaplanowanym na wrzesień, będzie otwarcie klubów sportowych. Dodatkowe zajęcia prowadzić będą nauczyciele przeszkoleni w pierwszym etapie.



Minister Czarnek podczas konferencji wyjaśniał, że taki kształt programu ma sprawić, że kompetencje zdobyte przez nauczycieli w pierwszym etapie szkoleń zostaną wykorzystywane podczas lekcji wychowania fizycznego prowadzonych również w ramach bazowej siatki zajęć.



Głównym partnerem programu będą akademie wychowania fizycznego, które zostały zaproszenie do prowadzenia zajęć doszkalających dla nauczycieli.



Specjaliści alarmują



W badaniu "Zdrowie i styl życia polskich uczniów" przygotowanych przez Instytut Matki i Dziecka czytamy, że problem z otyłością wśród najmłodszych coraz częściej pojawia się już na bardzo wczesnym etapie dzieciństwa. Pandemia tylko go nasiliła.

Z przytoczonych, przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie prof. dr hab. Bartosza Molika, badań WHO, wynika, że nawet 80 proc. młodzieży nie stosuje się do zaleceń dotyczących aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.



Dziecięcy efekt postcovidowy



W prezentacji przedstawionej podczas konferencji czytamy, że mimo iż dzieci często przechodzą chorobę bezobjawowo, to u znacznej części występuje zmęczenie, kłopoty z oddychaniem i osłabienie siły mięśni. Inne dolegliwości to bóle serca, głowy i omdlenia.

Chroniczne zmęczenie, wpływa na brak aktywności, a ta z kolei na problemy z kondycją fizyczną i psychiczną. Dlatego tak ważne są działania w kierunku przygotowania dzieci na powrót do stacjonarnego trybu nauczania.

