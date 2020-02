MPK pochwaliło się 15 dniami bez wykolejeń. "EDIT: zapeszyliśmy"

"Ten post nie ma na celu być bucowatym samochwalstwem i robieniem propagandy sukcesu" - zapewniali administratorzy profilu wrocławskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Dodali, że mieli dobrą passę, bo przez 15 dni nie odnotowali żadnych wykolejeń. Prosili internautów, by trzymali za nich kciuki i... tramwaj się wykoleił.

"Do godziny 18:45 dzisiejszego dnia mieliśmy dobrą passę 15 dni bez wykolejeń*" - czytamy na profilu MPK Wrocław na Facebooku. Wyjaśniono, że "to co miało miejsce w niedzielę było rozjechaniem, a nie wykolejeniem, więc się nie liczy".

Zaznaczono, że "nie jest to oczywiście żadne święto, ponieważ taki stan rzeczy powinien być normą". "Działamy, aby tak było. Chcemy, żebyście jednak wiedzieli, że lepsza komunikacja miejska we Wrocławiu jest możliwa. Niezależnie od tego czy ostatni brak wykolejeń to szczęście, palec boży czy po prostu dająca efekt trudna praca. Trzymajcie za nas kciuki" - zaapelowano.





Po około godzinie po publikacji posta dodano: "EDIT: Zapeszyliśmy".

Podniesienie funduszu nagród

W poprzednim komunikacie spółka informowała, że od dziesięciu dni na terenie Wrocławia nie doszło do wykolejenia tramwaju. "To zawieszenie broni pokazuje, że przy wzmożonej pracy, skupieniu i odrobinie szczęścia możliwe jest przezwyciężenie problemu jakim są wykolejenia" - napisano.

Prezes MPK zaznaczył, że chce docenić działania pracowników i w związku z tym każdy kolejny dzień bez wykolejania będzie oznaczał podniesienie funduszu nagród dla pracowników MPK o 1 proc. (z wyłączeniem zarządu).

Częste wykolejenia wrocławskich tramwajów zainspirowały jednego z bukmacherów, który w swojej ofercie umieścił zakład dotyczący tego typu zdarzeń. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji poinformowało, że prędkość tramwajów reguluje odpowiednia instrukcja obowiązująca od 2018 roku. Z kolei władze miasta wiedzą o problemie i planują odpowiednie inwestycje.

