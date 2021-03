Przełom w wykrywaniu COVID-19? Naukowcy opracowali szybki test na... smartfona

Francuscy naukowcy opracowali szybki test na koronawirusa, który można wykonać na... smartfonie.

- Test ten ma zapewniać uzyskanie wiarygodnego wyniku po 10 minutach - powiedziała Sabine Szunerits, profesor chemii na Uniwersytecie w Lille i jedna z inicjatorek projektu CorDial. Na obecnym etapie próbkę używaną do badania musi pobrać specjalista. Jednak według Szunerits naukowcy starają się już, aby w przyszłości do badania była używana ślina, co znacznie ułatwiłoby pobieranie materiału do testu.

Smartfon wykryje COVID-19 w ślinie

W badaniach uczestniczą prof. Sabine Szunerits, chemiczka z Uniwersytetu w Lille, Rabah Boukherroub, szef działu badań Instytucie Elektroniki, Mikroelektorniki i Nanotechnologii na Uniwersytecie w Lille o raz profesor David Devos. W pracach uczestniczą Uniwersytety w Lille i Marsylii oraz Francuskie Narodowe Centrum ds. Badań Naukowych CNRS. Projekt CorDial otrzymał w 2020 roku dofinansowanie z Komisji Europejskiej.

Reuters Badacze z Francji oczekują, że ich rozwiązanie zrewolucjonizuje testy w kierunku COVID-19.

Dokładność opracowanego przez nich testu jest podobna jak w przypadku testu PCR. Naukowcy przeprowadzili jak dotąd badania na 300 próbkach. Dowiodły one, że nowy test o nawie CorDial-1 jest w 90 procentach tak samo dokładny jak badanie PCR, niezależnie od tego, czy próbki są pozytywne, czy negatywne. Badanie tego typu umożliwia biosensor o nazwie CorDial, który wykrywa biomarkery COVID-19.

ZOBACZ: Izrael. Rozpoczęły się testy bransoletki ostrzegającej o łamaniu kwarantanny

Agencja Reutera podała, że Test CorDial-1 wykorzystuje reakcję stabilnych nanociał pochodzących od zwierząt wielbłądowatych. Gdy nanociała na powierzchni elektrody wchodzą w interakcję z białkiem "kolca" wirusa COVID-19, dochodzi do zmiany w przewodzeniu prądu elektrycznego na elektrodzie. Kiedy aparat testowy jest podłączony przez port USB do smartfona, wykres charakterystyki prądu pojawia się na wykresie. - W zależności od wysokości sygnału, możesz powiedzieć, czy masz COVID pozytywny czy negatywny - powiedziała agencji Reutera Sabine Szunerits z Uniwersytetu w Lille.



Aby przeprowadzić badanie przy pomocy czujnika wielkości dużego pendrive'a nie jest potrzebne laboratorium. Wystarczy jedynie terminal podłączany do telefonu komórkowego.

- Staraliśmy się opracować urządzenie przenośne, którego każdy może używać w domu do wykrywania, czy jesteś nosicielem wirusa COVID-19, czy nie powiedziała Szunerits.

Uniwersalny system taniej diagnostyki

Nowe urządzenie diagnostyczne może mieć zastosowanie do wykrywania innych czynników. - Możemy używać tego urządzenia go nie tylko do wykrywania koronawirusa, ale - po dostosowaniu - do dowolnej innej analizy w kierunku biomateriału, bakterii i innych substancji. Wystarczy tylko zmienić chemiczną cząsteczkę receptora, która jest umieszczona na powierzchni detektora - powiedział z kolei Rabah Boukherroub, szef działu badań Instytucie Elektroniki, Mikroelektorniki i Nanotechnologii na Uniwersytecie w Lille.

Dépister le Covid-19 avec un smartphone ?

👉 c'est le dispositif en cours de développement par les chercheurs de @univ_lille @CHU_Lille et @CNRS Marseille

✅ fiabilité

⌚️ rapidité

A découvrir ici avec @fbleunord https://t.co/lQJVVd4u1P — CHU de Lille (@CHU_Lille) February 15, 2021

Christophe Demaille, który zajmuje się elektrochemią molekularną na Uniwersytecie Paryskim i nie jest zaangażowany w projekt, powiedział, że testu CorDial-1 będzie można używać wszędzie. David Devos, profesor farmakologii na Uniwersytecie w Lille stwierdził z kolei, że nowy rodzaj testu może być dobrym rozwiązaniem dla lekarzy rodzinnych, szpitali, sprawdziłby się także np. na lotniskach.

ZOBACZ: Elon Musk: Testy interfejsu mózg-komputer na ludziach odbędą się jeszcze w tym roku

Naukowcy twierdzą, że technologia ma być wkrótce dostępna do masowej produkcji. Jednak zanim to nastąpi przeprowadzona zostanie kolejna faza projektu: badanie na próbkach pobranych od 1000 osób, które potrwają 3 miesiące.

Reuters Nowe rozwiązanie ma być uniwersalne. Zmiana czynnika chemicznego ma umożliwić wykrywanie innych niż koronawirus substancji.

Testy PCR są jak dotąd najbardziej niezawodnym, szeroko stosowanym sposobem wykrywania COVID-19. Jednak wymagają laboratorium, oczekiwanie na wynik wynosi kilkadziesiąt godzin, a ponadto wymagają znacznie większych nakładów. Na rynku dostępne są już szybkie przenośne testy na COVID-19. Jednak niektórzy naukowcy mają wątpliwości, co do ich wiarygodności.

WIDEO - Atak na bazy USA. Świat czeka na oświadczenie prezydenta Trumpa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/prz/ Reuters, dw.com, polsatnews.pl