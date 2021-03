1500 karabinów i pistoletów rozjechali walcem. Uroczyste zniszczenie broni ETA

W trakcie wydarzenia, którego głównym punktem było zniszczenie przez walec ponad 1500 sztuk różnego rodzaju broni palnej, premier Hiszpanii odnotował, że została ona przekazana przez kierownictwo ETA. Dodał, że część broni należała do innej terrorystycznej organizacji – GRAPO.

ZOBACZ: Hiszpania: protesty uliczne po uwięzieniu katalońskiego rapera Pablo Hasela

- Ten kto oddaje broń, przyznaje się do swojej porażki - powiedział premier Sanchez, wskazując, że w warunkach hiszpańskiej demokracji w Kraju Basków “kule zostały zastąpione głosami wyborczymi”.

Spain The opposition and the victims of ETA attack Sánchez for the "show" and the "pantomime" of the act of destruction of weapons pic.twitter.com/utayKWz3jl