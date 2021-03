Ocalał z katastrofy samolotu z piłkarzami Chapecoense, teraz przeżył wypadek autobusu

We wtorek w Boliwii doszło do wypadku autobusu. Zginęło co najmniej 20 osób, a 13 zostało rannych. Jednym z ocalałych jest Erwin Tumiri. Mężczyzna może mówić o wielkim szczęściu, bo kilka lat temu przeżył katastrofę samolotu z piłkarzami brazylijskiego Chapecoense.