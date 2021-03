Niemal przejechał pieszych na pasach. Po miesiącu namierzyli go policjanci

Policjanci z Gostynina dotarli do 22-letniego kierowcy, który wymusił pierwszeństwo na pieszych. Mężczyzna o mało nie doprowadził do potrącenia dwóch osób. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu miejskiego.