Nie żyje prof. Jerzy Limon. Miał 70 lat

Jerzy Limon urodził się 24 maja 1950 r. w Malborku. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie i uniwersytetu w Poznaniu, gdzie do 1975 r. studiował filologię angielską i historię. W latach 1975–1980 wykładowca literatury w Instytucie Filologii Angielskiej na uniwersytecie w Poznaniu, od roku 1979 doktor.

W 1980 r. rozpoczął pracę w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego, od roku 1985 doktor habilitowany, od 1993 profesor tytularny. W okresie 1983–1993 wicedyrektor Instytutu Anglistyki UG, od 1993 kierownik Zakładu Historii Literatury i Kultury Angielskiej (obecnie Zakład Literatury Brytyjskiej).

Wykładał gościnnie m.in. w Hunter College, University of Delaware, University of Colorado, Shakespeare Institute w Waszyngtonie. Stypendysta m.in. British Council (1984–1985), Folger Shakespeare Library (1987–1988), Fundacji Alexandra von Humboldta (1991–1992).

Od 1989 r. prezes Fundacji Theatrum Gedanense, stawiającej sobie za cel przywrócenie pamięci o obecności w Gdańsku teatru elżbietańskiego, do końca XVIII wieku. Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego od jego powstania w 2014 r.

Członek Polskiej Akademii Umiejętności, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Międzynarodowego Towarzystwa Szekspirowskiego, Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru, ZAiKS-u, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Autor licznych publikacji naukowych m.in. „Gentlemen of a Company. English Players in Central and Eastern Europe, c. 1590 – c. 1660 (1985, 2009), "Dangerous Matter. English Drama and Politics in 1623/24" (1986), "Gdański teatr elżbietański” (1989), "The Masque of Stuart Culture" (1990), "Między niebem a sceną. Przestrzeń i czas w teatrze" (2002), "Trzy Teatry" (2004), "Piąty wymiar teatru" (2006), "Obroty przestrzeni" (2008), "The Chemistry of the Theatre" (2010), "Brzmienia czasu. O aktorstwie i mowie scenicznej" (2011).

Twórca wielu przekładów z języka angielskiego.

Był też autorem powieści: "Muenchhauseniada" (1980), "Kaszubska Madonna" (1991), "Wieloryb" (1998), "Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy" (2001).

W 2006 roku otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis (2006) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011). We wrześniu 2014 r. w związku z otwarciem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, królowa brytyjska Elżbieta II przyznała mu za zasługi dla brytyjsko-polskiej współpracy kulturalnej Honorowy Order Imperium Brytyjskiego w stopniu oficera (wręczony przez ambasadora brytyjskiego 29 stycznia 2015 r. w Gdańsku).