49-letnia mieszkanka Tajlandii znalazła na plaży w pobliżu swojego domu niepozorną bryłę. Z ciekawości zabrała ją do domu. Jak się okazało miała wielkie szczęście - była to ambra, czyli wymiociny wieloryba, które wykorzystywane są do produkcji perfum. Znalezisko może być warte nawet ponad 185 tys. funtów, czyli blisko milion złotych.