Wyjątkowe narodziny w berlińskim ZOO. Pierwsze od 16 lat

W berlińskim zoo wielka radość, bo ustalono właśnie płeć goryla, który urodził się dwa tygodnie temu. To dziewczynka, którą przez cały czas opiekuje się dumna mama o imieniu Bibi. To pierwsze takie narodziny w berlińskim ZOO od 16 lat.

Gorylica urodziła się po 8,5 miesiącach ciąży. Gdy dorośnie, mierzyć będzie do 2 metrów i ważyć do 220 kg. Jeszcze nie ma imienia, ale wybiorą je berlińczycy. To ma być forma podziękowania za wspieranie zoo w trudnych koronawirusowych czasach.



- Odkryliśmy właśnie, że dzidziusiem jest dziewczynka, to dla nas bardzo dobra wiadomość, ponieważ ma to znaczenie, jeżeli chodzi o program ochrony zwierząt. Goryle trzymane są w grupach, niczym w haremie, czyli jeden męski osobnik i kilka żeńskich małp. W ten sposób proces rozmnażania tego coraz rzadszego gatunku jest łatwiejszy. Dlatego lepiej, że to dziewczynka - mówi Ruben Gralki, opiekun goryli w berlińskim ZOO.

- Najważniejsze, by porodzie nie było komplikacji, by karmienie picie odbywało się bez przeszkód, czy goryla rodzina jest szczęśliwa. Na drugim miejscu jest odpowiedzenie na pytanie, jaki płci jest małpa. To nie jest pytanie kluczowe dla mamy, ale dla już tak, podobnie jak dla mieszkańców naszego miasta - dodaje dyrektor ZOO, dr Andreas Knieriem.

