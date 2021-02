Naukowcy nie do końca poznali jego tryb życia, ale wiedzą, że grozi mu wyginięcie. Nie wiadomo też, ilu przedstawicieli kuskusa niedźwiedziego zamieszkuje z nami Ziemię. Na pewno jednak trzeba ich chronić, bo tym torbaczom grozi wyginięcie. Jedyna para kuskusów, która się mnoży, wydała na świat swoje czwarte dziecko. Stało się to we wrocławskim ogrodzie zoologicznym.