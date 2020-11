Próbował włamać się do mieszkania. Przed policją ukrył się... w psiej budzie

Jak poinformowała we wtorek podkom. Justyna Sznel z policji w Olecku, oficer dyżurny tamtejszej komendy otrzymał zgłoszenie o usiłowaniu włamania do jednego z mieszkań.

Wysłani na interwencję funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna podejrzewany o to przestępstwo wybił kamieniem szybę w oknie, a kiedy zorientował się, że zauważyli to sąsiedzi, zaczął uciekać.

- Według relacji świadków, wbiegł on na jedną z posesji przy ul. Kolejowej. Policjanci znaleźli tam mężczyznę, który wyglądał z psiej budy. Od razu domyślili się, że to sprawca usiłowania włamania, co po jego zatrzymaniu potwierdzili świadkowie - mówiła.

Policjantka zaznaczyła, że przy budzie, w której schował się uciekinier, nie było psa.

Zatrzymanym okazał się 42-letni mieszkaniec Ełku. Po sprawdzeniu policyjnych systemów informatycznych okazało się, że jest poszukiwany listem gończym celem odbycia kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.