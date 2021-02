Spada poparcie dla Strajku Kobiet. Sondaż Kantar

Pracownia Kantar na początku lutego przeprowadziła sondaż, w którym zapytała respondentów, czy w ostatnich tygodniach brali udział w demonstracjach ulicznych związanych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia prawa do aborcji.

Spadek poparcia

4 proc. badanych zadeklarowało, że brało w nich udział wiele razy, a 7 proc. - że tylko raz. 50 proc. zadeklarowało, że choć nie uczestniczyło w protestach, to je popiera. Łącznie co najmniej raz w protestach uczestniczyło 11 proc., a popiera je 61 proc. 30 proc. odpowiedziało, że ani nie brało w udziału w tych demonstracjach ani ich nie popiera. 4 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/ trudno powiedzieć", a 5 proc. odmówiło odpowiedzi na to pytanie.

Względem sondażu Kantar z listopada ub. roku odsetek uczestników demonstracji spadł o 2 punkty procentowe, a odsetek osób, które nie wzięły udziału w protestach, ale je popierają, spadł o 7 punktów procentowych. Łącznie odsetek zwolenników spadł o 9 punktów procentowych. Odsetek przeciwników demonstracji wzrósł natomiast o 5 punktów procentowych. W listopadzie Kantar nie odnotował przypadku odmowy odpowiedzi, a opcję "nie wiem/ trudno powiedzieć" wybrało 5 proc. badanych.

Kantar przeprowadził sondaż w dniach 5-10 lutego na reprezentatywnej próbie 1012 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat przy wykorzystaniu techniki wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

Strajki kobiet od października

Protesty organizowane przez Ogólnopolski Strajk Kobiet jesienią zwołano po październikowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że przepis zezwalający na dokonanie aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niekonstytucyjny. Kolejne protesty zwołano po styczniowej publikacji orzeczenia TK, wraz z którą przepis ten utracił moc