Przez pandemię odwołali wyjazd do Grecji. 41 osób nie odzyskało zaliczek

To miały być wakacje marzeń. Pani Sylwia Błaszkowska z Łubiany na Kaszubach razem ze znajomymi planowała wspólny wyjazd. Od października 2019 roku kobieta zbierała chętnych na wycieczkę do Grecji. W styczniu 2020 roku 41 osobowa grupa wpłaciła zaliczkę za wyjazd.

"Zbieramy się w grupy, bo jest taniej"

- Ponieważ pracuję w zakładzie, w którym pracuje 1500 osób, przyzwyczajeni jesteśmy, że organizujemy sobie ze znajomymi wyjazdy. Zbieramy się w grupy, bo jest nam taniej wtedy - opowiada "Interwencji" Sylwia Błaszkowska.

- Ta wycieczka miała wynosić 2100, 2150 zł - mówi pani Magda.

ZOBACZ: Lekarz skrzywdził 14-latkę. Kary nie odsiaduje

- Zrobiłam wpłatę 500 zł, no i czekam - dodaje pani Iwona.

Pod koniec marca pani Sylwia miała wpłacić pozostałą należność za rezerwację, ponad 60 tysięcy złotych. W tym czasie pandemia koronawirusa dotarła do Polski. Znajomi obawiali się o swoje zdrowie, dlatego grupa 41 osób zrezygnowała z wyjazdu.

Uczestnicy wyjazdu wnioskowali do biura podróży o zwrot zaliczki. Bez skutku. To zaproponowało inne rozwiązanie, które było nie do przyjęcia przez grupę 41 osób.

WIDEO - Odwołali wycieczkę z obawy przed koronawirusem, czekają na pieniądze. "Interwencja"

"Twierdzą, że w Grecji nie było zagrożenia"

- Biuro turystyczne TUI nie chce nam tych pieniędzy zwrócić, bo twierdzi, że my się wycofaliśmy. Wszyscy mówili, że jak nie polecimy, to dostaniemy z powrotem te pieniądze. 180 dni minęło - tłumaczy "Interwencji" pani Anna, niedoszła uczestniczka wycieczki.

- TUI nie chce nam zwrócić pieniędzy, bo uważa, że w dniu 31 marca, kiedy nastąpiło nasze odstąpienie od umowy, w Grecji nie było zagrożenia. Twierdzą, że to, że w Polsce było, nie znaczy, że było u nich - dodaje Sylwia Błaszkowska.

ZOBACZ: Nagle stracił 300 świń. Długi niszczą rolnika

- Wszystkie loty były wstrzymane, na pewno byśmy nie polecieli - zaznacza pani Katarzyna, niedoszła uczestniczka wycieczki.

Biuro podróży przesłało "Interwencji" krótkie oświadczenie.

"Pani Sylwia Błaszkowska nie zdecydowała się skorzystać z naszej propozycji. Oczywiście w dalszym ciągu podtrzymujemy możliwość wykorzystania wartości zaliczki na inną imprezę turystyczną z aktualnie dostępnych ofert TUI Poland. Pragniemy nadmienić, że wszystkie działania podjęte w stosunku do naszej Klientki były zgodnie z obowiązującymi zasadami."

"Z tym kładę się spać, z tym wstaję"

- Z tego, co wiemy biuro TUI zwróciło swoim klientom pieniądze, nie wiemy, dlaczego akurat naszej grupie nie. Czy dlatego że zrezygnowaliśmy o te 2-3 dni, tydzień za szybko, tak jak twierdzą, naprawdę nie wiemy - mówi "Interwencji" pani Anna, niedoszła uczestniczka wycieczki.

Pani Sylwia i jej znajomi chcieliby porozumieć się z biurem podróży. Mają żal do TUI, że te nie odpowiada na ich pisma. Liczą, że odzyskają wpłaconą zaliczkę, blisko 20 tysięcy złotych.

ZOBACZ: Konflikt sąsiedzki w małej wsi. Reportaż "Interwencji"

- Za te pieniądze moglibyśmy w przyszłym roku czy za dwa lata gdzieś polecieć, jakby wszystko się uspokoiło na świecie - twierdzi w rozmowie z "Interwencją" pani Oliwia.

- Jeszcze powinni mi zwrócić 18 tys. 670 zł. Ja z tym kładę się spać, ja z tym wstaję, ja z tym chodzę, ja od 41 osób wzięłam pieniądze na wyjazd życia, marzeń, a co w zamian? Oni oczekują pieniędzy - podsumowuje "Interwencji" Sylwia Błaszkowska.

WIDEO - Wypadek w Dziwnowie. Ruszyło śledztwo, przesłuchano naocznych świadków Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ Polsat News, "Interwencja"