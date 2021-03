Minister zdrowia podał liczbę nowych przypadków koronawirusa

Mamy trochę mniej niż 4,8 tys. nowych przypadków koronawirusa - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. - Trzeba spodziewać się, że w tym tygodniu wzrosty będą kontynuowane - dodał. Jak ustaliliśmy, dokładna liczba nowych przypadków to 4786, a zgonów 24 zgony.

- Mamy trochę mniej niż 4,8 tys. nowych przypadków koronawirusa - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w Radiu Plus. W poniedziałek tydzień temu poinformowało o prawie 3,9 tys. nowych przypadkach i śmierci 17 pacjentów. Jak ustaliliśmy, dokładna liczba nowych zakażeń to 4786, a zgonów - 24.

Minister zdrowia zwrócił uwagę, że dynamika wzrostu wynosi obecnie ok. 25 proc.

- To absolutnie nie jest jeszcze czas, żeby mieć jakiekolwiek powody do optymizmu, trzeba spodziewać się, że w tym tygodniu wzrosty będą kontynuowane. W tej chwili jesteśmy na takim średnim poziomie tygodniowym 10 tys. przypadków i będziemy obserwowali, co będzie się działo w tym tygodniu - powiedział Niedzielski.

Dla części dzieci nauka zdalna

W poniedziałek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nią do 14 marca w całym kraju wydłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów wczasów dziecięcych. Uczniowie ci nadal będą uczyć się zdalnie. Do 14 marca zawieszone jest też nadal stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych.

ZOBACZ: Lockdown woj. warmińsko-mazurskiego. Najmłodsi uczniowie wracają do nauki zdalnej

Również nauka młodszych uczniów pozostaje bez zmian, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Tam od 1 marca do 14 marca zawieszona zostaje nauka stacjonarna w klasach I-III szkół podstawowych. Na Warmii i Mazurach, ze względu na sytuację epidemiczną w regionie, uczniowie z młodszych klas na dwa tygodnie wracają do nauki zdalnej.

W pozostałych województwach uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, nadal będą uczyć się w tym trybie.

W całym kraju w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego zajęcia, tak jak dotąd, będą obywały się stacjonarnie.

WIDEO - Dziwnów: akcja wydobycia samochodu z kanału portowego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ polsatnews.pl, Radio Plus