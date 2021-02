Duże zachmurzenie, miejscami opady deszczu i śniegu. Prognoza na 1 marca

Z północnego zachodu napływać będzie dość ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1022 hPa, po południu nieznacznie spadnie.

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami też rozpogodzenia. Miejscami na południowym wschodzie słabe opady deszczu, a na obszarach podgórskich i w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Silne zamglenia, rano na północy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 5 st. C do 8 st. C, tylko na południowym wschodzie od 3 st. C do 4 st. C.

Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich, jedynie na południowym wschodzie północny. W Sudetach początkowo porywy wiatru do 55 km/h.

emi/ PAP