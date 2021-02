Niedziela mglista i pochmurna. Temperatury na plusie

Niedziela będzie kolejnym dość pochmurnym dniem, ale wszędzie termometry pokażą dodatnią temperaturę. Na zachodzie kraju będzie nawet 10 st. C – prognozują synoptycy IMGW. Rano lokalnie trzeba uważać na mgły. Mogą ograniczać widzialność do 200 metrów.

W niedzielę będzie raczej pochmurnie. Synoptycy IMGW przewidują zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami, głównie w centrum i na wschodzie kraju, mogą wystąpić słabe opady deszczu lub mżawki. W Bieszczadach możliwe także opady śniegu.

Poza tym rano lokalnie wystąpią mgły. Mogą ograniczać widzialność nawet do 200 metrów, więc kierowcy muszą uważać.

ZOBACZ: ​Chłodniej, wietrznie i z opadami. Pogoda na weekend

Temperatura wszędzie będzie dodatnia. - Temperatura maksymalna od 4 st. na północnym wschodzie, około 6 st. centrum, do 10 st. C na zachodzie, a w obszarach podgórskich od 2-6 st. C – prognozują synoptycy.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Karpatach jego porywy wyniosą do 60 km/h.

Warunki w górach

Zachmurzenie utrzyma się również najbliższej nocy. Będzie ono umiarkowane lub duże, ale z rozpogodzeniami – głównie na północnym wschodzie. Na południowym wschodzie kraju miejscami w nocy mogą wystąpić także opady mżawki, deszczu ze śniegiem, a na obszarach podgórskich i w górach również śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach może wynieść do 5 cm. Miejscami mogą pojawić się również mgły, lokalnie marznące i ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna tej nocy będzie się wahać od minus 1 st. C na północnym wschodzie, do 2 st. C na południu, zachodzie i nad morzem. Na obszarach podgórskich lokalnie spadek temperatury może wynieść do minus 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, północno-zachodni i zachodni, przejściowo miejscami północny.

"W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne" – ostrzega IMGW.

WIDEO - Pociąg PKP Intercity zderzył się z lokomotywą. Są ranni Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP