Sztucznie pompowali statystyki. "Państwo w Państwie" Polsat i Polsat News od 19:30

Sztucznie pompowali statystyki, stawiali nieadekwatne zarzuty. Policjanci ze stołecznej komendy mieli fałszować sprawy, żeby dostać wyższe premie. Skandal w warszawskiej policji. Jesienią 2020 roku Biuro Spraw Wewnętrznych Policji zatrzymuje sześciu oficerów Wydziału ds. Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej. Czterech z nich zostaje tymczasowo aresztowanych.

"Wszystko w białych kołnierzykach"

- Ci policjanci się niczym nie różnią od tego przysłowiowego przestępcy, który idzie i kradnie. Oni robią to samo tylko w białych kołnierzykach. A najgorsze jest to, że w mundurze policjanta - mówi były oficer CBA

Zdaniem śledczych, policjanci mieli sztucznie "pompować" statystyki w celu otrzymania premii.

Wysocy oficerowie wydziału, poza fałszowaniem statystyk mieli też dopuszczać się m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych. Podczas przeszukania u jednego z policjantów funkcjonariusze BSW mieli też znaleźć narkotyki.

Zagrożone dziesiątki wyroków

- K. powiedział na korytarzu policjantom, że musi z nimi pogadać i zaczął ich namawiać do tego żeby się przesłuchali, że widzieli kradzież. No, że on powiedział to już wysoko, że to była kradzież i musimy wymyślić taką wersję, żeby były te znamiona kradzieży. Chodziło po prostu o statystykę i żeby on dobrze wypadł przed komendantem - opisuje proceder anonimowy informator.

W związku zachowaniem policjantów podważone mogą być dziesiątki wyroków wydanych na złodziei samochodów.

red/ "Państwo w Państwie", Polsat News