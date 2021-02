​Chłodniej, wietrznie i z opadami. Pogoda na weekend

Jeśli liczyliście, że weekend będzie równie ciepły i słoneczny, co poprzednie dni, to bardzo się zawiedziecie. Będzie dużo chłodniej, w dodatku miejscami spadnie deszcz i śnieg, a wiatr będzie wiać porywiście.

Pogoda na sobotę

Pierwszy dzień weekendu najładniejszą pogodę przyniesie w północnych województwach, gdzie będzie słonecznie i bez opadów. Na pozostałym obszarze będzie się chmurzyć, na południu spadnie deszcz, a na terenach wyżynnych i górzystych również deszcz ze śniegiem i śnieg.

Termometry pokażą rano od 0-1 stopnia na zachodzie i północy do 3-4 stopni na wschodzie i w centrum. Po południu ociepli się, ale nieznacznie. Odnotujemy od 4 stopni na południu do 8 stopni na północnym zachodzie. Północno-zachodni wiatr będzie wiać porywiście do 40-50 km/h i potęgować uczucie zimna.

Pogoda na niedzielę

Druga połowa weekendu będzie dużo pogodniejsza. Więcej chmur zgromadzi się tylko miejscami na wschodzie i północy, a popada przelotnie na Pomorzu. Poza tym będzie słonecznie, miejscami bezchmurnie. Aura idealna na dłuższe spacery na świeżym powietrzu.



Temperatura wzrośnie, ale nigdzie nie przekroczy 10 stopni. Termometry wskażą maksymalnie od 5 stopni na środkowym Pomorzu przez 6-8 stopni w większości regionów do 10 stopni na zachodnim Pomorzu. Utrzyma się porywisty wiatr do 40-50 km/h, który sprawi, że odczuwalnie będzie o kilka stopni zimniej.

TwojaPogoda.pl