Jak wyjaśnia IMGW - w odniesieniu do alertów hydrologicznych – to dla woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego w związku ze spływem wód roztopowych przewiduje się dalszy wzrost poziomu wody w rzekach do strefy wody wysokiej, a lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.

"Miejscami, w związku z utrzymującymi się zjawiskami lodowymi, mogą wystąpić utrudnienia przepływu i związane z tym większe wahania stanu" - ostrzega IMGW.

Jeśli chodzi o Mazowsze to - jak przekazało IMGW - związku ze spływem wód roztopowych na dopływach Wisły, w zlewni Narwi i zlewni Bugu przewiduje się dalsze wzrosty stanów w strefie wody wysokiej, przy utrzymujących się lokalnie przekroczeniach stanów ostrzegawczych na Iłżance, Pilicy, Liwcu i Mławce i przewidywanych przekroczeniach stanów ostrzegawczych na Bugu we Frankopolu i w Wyszkowie oraz na Utracie w Krubicach. Na Liwcu w Zaliwiu-Piegawkach możliwe jest osiągnięcie stanu alarmowego.

Ponadto w woj. świętokrzyskim wskutek spływu wód roztopowych lokalnie spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich.

"Punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze w kolejnych profilach wodowskazowych" - informuje IMGW.

Z prognozy pogody wynika, że w sobotę na południu kraju będzie zachmurzenie duże z opadami deszczu, na terenach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach nawet śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie w centrum i na wschodzie mogą wystąpić słabe opady deszczu. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na wschodzie Podkarpacia do 6 st. C w centrum kraju i 9 st. C na Pomorzu Zachodnim, w rejonach podgórskich od 1-4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, na południowym wschodzie także dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy duże zachmurzenie, miejscami opady deszczu

W nocy należy się spodziewać, że zachmurzenie będzie duże, ale z rozpogodzeniami. Miejscami mogą wystąpić słabe opady deszczu, na południu i południowym wschodzie kraju także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy lokalnie możliwe również słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź.

Nad ranem lokalnie mgły i mgły marznące, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C na terenach podgórskich Karpat do 2-3 st. C nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

W niedzielę cały czas pochmurnie. Zachmurzenie – jak prognozują synoptycy – będzie umiarkowane lub duże. Na wschodzie kraju możliwe słabe opady deszczu lub mżawki, a rano także śniegu. Przed południem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na wschodzie do 10 st. C na zachodzie kraju, na terenach podgórskich od 1-4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a nad morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

