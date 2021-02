To miała być pomoc dla biednych uczniów ze szkoły podstawowej w Kożuchowie (woj. lubuskie), by mogli uczestniczyć w nauce zdalnej. Szkoła dała im do domu laptopy, ale dzieciom sprzęt zabrali rodzice i zanieśli do miejscowego lombardu. Teraz grozi im do 8 lat więzienia.