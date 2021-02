Notoryczny złodziej. Z piwnic wyniósł mienie warte 55 tys. zł

Decyzją sądu na trzy miesiące do aresztu trafił 35-letni włamywacz - multirecydywista, który okradał piwnice w co najmniej kilku miejscach w Łodzi. Wartość skradzionego mienia oceniono wstępnie na 55 tys. zł, ale policja nie wyklucza, że wkrótce zgłoszą się do niej kolejni poszkodowani.

Zatrzymany przez funkcjonariuszy z I komisariatu w Łodzi 35-latek w przeszłości wielokrotnie łamał prawo. Usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem i kradzieży w warunkach multirecydywy. Grozi mu za to kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Jak przekazała w piątek Katarzyna Zdanowska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, w ciągu ostatnich tygodni doszło do kilku włamań do piwnic i komórek, z których zginęły co cenniejsze przedmioty. Policjanci analizowali kolejne poszlaki, zbierali dowody i typowali potencjalnych sprawców - wśród nich znalazł się 35-latek.

- Ustalili, że mężczyzna może przebywać w kamienicy przy ulicy Wólczańskiej i 22 lutego poddali ją dyskretnej obserwacji. Około godziny 11 zauważyli podejrzewanego, który jechał na rowerze. Ten na ich widok usiłował uciec. Okazało się, że na skradzionym jednośladzie, wracał właśnie z kolejnego skoku, dzierżąc w dłoni również ukradzioną walizkę. Podczas rozpytania, wielokrotnie zmieniał wersję co do powodu jego obecności w tym rejonie, jak i pochodzenia rzeczy, które miał przy sobie - zrelacjonowała Zdanowska.

Usłyszał zarzuty

Według policjantów, 35-latek zachowywał się bardzo nerwowo - próbował się oddalić, nie chciał podać swojego adresu, ani wyjaśnić, do jakiego lokalu ma przy sobie klucze. Funkcjonariusze bardzo szybko dopasowali je do właściwych drzwi, a po wejściu do środka odnaleźli część pochodzących z kradzieży przedmiotów, m.in. akcesoria samochodowe i rowerowe. Kolejne łupy - sprzęt sportowy, rowery, sprzęt muzyczny i narzędzia budowlane składowane były w piwnicy.

Ustalono, że 35-latek od połowy stycznia do dnia, w którym został zatrzymany, kilkakrotnie włamywał się do piwnic na terenie Łodzi. Wartość skradzionego mienia oszacowano na blisko 55 tys. zł. Mężczyzna usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem i kradzieży. Zgodnie z decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Sprawa jest rozwojowa, policja prowadzi dalsze czynności, zmierzające do ustalenia rzeczywistej liczby przestępstw, wartości strat oraz sprawców biorących w nich udział.

"Osoby, które w ostatnim czasie utraciły swoje dobra w wyniku włamania do piwnicy i do tej pory nie zgłosiły tego faktu, prosimy o kontakt z I Komisariatem Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 lub telefonicznie pod numerem całodobowym 47 841 14 00" - dodała Zdanowska.

