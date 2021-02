18-latek cieszył się prawem jazdy jeden dzień

18-latek z Grudziądza w poniedziałek odebrał prawo jazdy. Nastolatek nie nacieszył się jednak nowym dokumentem zbyt długo. Następnego dnia został zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości o 64 km/h i stracił uprawnienia do kierowania.

Policjanci z Grudziądza we wtorek zatrzymali do kontroli 18-letniego kierowcę audi A8, który znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość. Nastolatek w miejscu gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h pędził 114 km/h.

Za przekroczenie prędkości o 64 km/h młody kierowca został ukarany mandatem. Stracił również uprawnienia do kierowania na najbliższe trzy miesiące.

Jak się okazało 18-latek nie cieszył się prawem jazdy zbyt długo - odebrał dokument dzień wcześniej.

"Dwuletni okres próbny dotyczy wszystkich nowych kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kategorii B. Posiadanie innych kategorii prawa jazdy nie zwalnia kierowcy z obowiązku odbycia okresu próbnego. W przypadku popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, starosta cofnie wydane uprawnienia do kierowania pojazdami" - przypominają policjanci.

