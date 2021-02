Ponad milion Polaków otrzymało dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19

"Przekroczyliśmy właśnie liczbę miliona osób zaszczepionych przeciw COVID-19 obiema dawkami. Działamy zgodnie z harmonogramem opartym na deklarowanych przez producentów dostawach" – napisał w środę po południu na Twitterze szef kancelarii premiera i pełnomocnik ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

Wcześniej resort przekazał, że w Polsce wykonano dotąd 2 832 659 szczepień, a pierwszą dawką 1 876 880. Zgłoszono 2895 niepożądanych odczynów, w większości objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia.

Od 27 grudnia ub.r., gdy zaszczepiono pierwszą osobę, zutylizowano w sumie 4342 dawki.

Opóźnienia i redukcje dostaw

Nawiązując do opóźnień i redukcji dostaw deklarowanych przez firmę AstraZeneca, minister zdrowia Adam Niedzielski, powiedział, że harmonogram szczepień poszczególnych grup społeczno-zawodowych zależy od dostaw szczepionek.

- Dotarła do nas kolejna informacja z firmy AstraZeneca, która dotyczy przesunięć bądź redukcji dostaw" – powiedział Niedzielski, nawiązując do wiadomości o mniejszych o połowę niż planowano dostawach preparatu do krajów Unii w drugim kwartale.

- Przypomnę, że pierwotnie mieliśmy deklaracje, że ponad 10 mln szczepionek AstryZeneki trafi do nas łącznie w pierwszym półroczu. Z tych deklaracji pozostaje niewiele. W tej chwil mówimy, że w pierwszym kwartale będzie dostawa rzędu 1,2 mln, a drugi kwartał też staje pod znakiem zapytania – mówił minister.

Szczepienia w poszczególnych województwach

Według opublikowanych w piątek danych rządowego raportu szczepień w woj. lubelskim poprzedniej doby szczepionkę przyjęło ponad 3,7 tys. osób.

Prawie 234 tys. szczepień wykonano jak dotąd w Małopolsce, w tym ponad 77 tys. drugą dawką.

Na Dolnym Śląsku od początku akcji zaszczepiono ponad 246,5 tys. osób – to ponad 10 proc. dorosłych mieszkańców regionu. Drugą dawkę podano 83,8 tys. osób. We Wrocławiu wykonano 92,2 tys. szczepień, w tym drugą dawkę podano 34,5 tys. osób. W Wałbrzychu wykonano 18,8 tys. szczepień, a druga dawkę otrzymało 5,1 tys. osób. W powiecie kłodzkim zaszczepiono 15,3 tys. osób, a 5,3 tys. osób przyjęło drugą dawkę.

W woj. mazowieckim do wtorku do północy przeprowadzono ogółem 449 147 szczepień, z czego 154 899 drugą dawką. Najwięcej zastrzyków wykonano dotąd w Warszawie – 219 981, z czego 80 890 drugą dawką.

Do środowego przedpołudnia w Wielkopolsce zaszczepiono niemal 239 tys. osób. 78 tys. osób zaszczepiono drugą dawką preparatu. Do punktów szczepień w regionie dostarczono dotąd prawie 267,5 tys. szczepionek. W trakcie dostawy jest 21,8 tys. szczepionek.

W woj. łódzkim zaszczepiono do tej pory ponad 195 tys. osób, w tym blisko 70 tys. drugą dawką.

Polska zamówiła blisko 100 mln dawek szczepionek przeciw COVID-19. Wykonano dotychczas ponad 2,8 mln szczepień, w tym ponad 1 mln obiema dawkami. Po szczepieniach pracowników służby zdrowia i seniorów kolejną grupą są nauczyciele, których szczepienia rozpoczęły 12 lutego.