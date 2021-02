Polka zamordowana w Wielkiej Brytanii. Osierociła pięcioro dzieci

Do tragedii doszło w ubiegły poniedziałek przy Norris Road w St Ives. Policja odnalazła nieprzytomną Wiesławę M. Na miejsce wezwano pogotowie. Ratownicy nie byli jednak w stanie przywrócić jej czynności życiowych i stwierdzili zgon kobiety.

W związku ze śmiercią Polki aresztowano 40-letniego Ernesta G. Nie potwierdzono jak dotąd, jakie relację łączyły Wiesławę M. i podejrzanego mężczyznę.

50-letnia Wiesława M. miała pięcioro dzieci i pochodziła z Chełma.

- To nieprawdopodobne, że stało się to tak blisko komisariatu. To sprawia, że zastanawiasz się, czy w dzisiejszych czasach gdziekolwiek jest bezpiecznie - powiedział jeden z sąsiadów Polki w rozmowie z "The Sun".

zdr/ Interia