Polacy wycofują pieniądze z lokat. Można tylko stracić

Polacy wycofują z lokat bankowych najwięcej pieniędzy w historii. Z najnowszych danych NBP wynika, że w ciągu roku "zniknęły" w ten sposób 93 miliardy złotych. To już prawie co trzecia złotówka, którą na lokatach trzymaliśmy jeszcze na początku 2020 roku

Analitycy HRE Investments zwracają uwagę na fakt, że tak dużego odpływu kapitału z lokat nie notowaliśmy od 1996 roku, czyli od kiedy bank centralny bada to zjawisko statystycznie.

Oprocentowanie cięte bezlitośnie

Już przed epidemią Polacy szukali innego rozwiązania niż trzymanie oszczędności na lokatach, bo oprocentowanie nie było zbyt wysokie. Inflacja pomniejszała siłę nabywczą kapitału szybciej niż banki dopisywały do niego odsetki. Rada Polityki Pieniężnej w 2020 roku, by przeciwdziałać skutkom pandemii radykalnie obniżyła stopy procentowe. Banki komercyjne odpowiedziały na ten ruch wielkim cięciem oprocentowanie lokat. W efekcie jest ono dziś - według danych NBP - co najmniej kilka razy mniejsze niż przed rokiem.

Banki co i rusz pogarszają warunki, na których są gotowe przyjmować od Polaków oszczędności. Pojawiają się też przypadki usuwania lokat pozostających przez lata w stałej ofercie. HRE Investments zaobserwował tego rodzaju działania w: BFF Banking Group, Banku Pekao, Nest Banku i Alior Banku.

Zmianę oprocentowania od marca zapowiedział też Credit Agricole. Nowi klienci zakładający tam rachunek oszczędnościowy w lutym wciąż mogą liczyć na 2 proc. odsetek, jednak w przyszłym miesiącu, będzie im oferowane oprocentowanie na poziomie 1,5 proc.

Skazani na konta oszczędnościowe

Odpływ kapitałów z lokat nie oznacza, że te pieniądze wycofywane są z systemu bankowego. W ostatnich miesiącach dużą popularnością cieszą się konta oszczędnościowe. Trochę w myśl porzekadła: "jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma". Na rachunkach pieniędzy jest coraz więcej. W ciągu roku Polacy zgromadzili na nich dodatkowo 187 miliardów złotych.

Jak wyjaśnia Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments, doceniamy fakt, że trzymając pieniądze na rachunku oszczędnościowym, a nie na lokacie, mamy większą swobodę dysponowania środkami. Poza tym wypłacenie pieniędzy z rachunku oszczędnościowego nie wiąże się z utratą odsetek, co w przypadku lokat jest w zasadzie regułą.

Lepsze warunki dla wybranych

Najkorzystniejsze oprocentowanie banki oferują klientom, którzy spełniają dodatkowe wymagania. Zazwyczaj trzeba zaakceptować fakt, że z depozyt jest krótkookresowy (np. 3-miesięczny). W dodatku, klient może odłożyć nie więcej niż 10-20 tysięcy złotych. Banki często wymagają też założenia konta, karty czy instalacji aplikacji w telefonie.

HRE Investments przypomina, że potencjalni klienci banków powinni dokładnie zapoznawać się z treścią umów i regulaminów. Można w nich znaleźć informacje o płatnych usługach czy ubezpieczeniach z automatu „doklejonych” do proponowanych produktów. Analitycy szacują, że w sumie promocyjne depozyty pozwalają Polakom zarobić zazwyczaj od 50 do 150 złotych odsetek więcej, niż gdyby korzystali ze standardowej rocznej lokaty.

Nieuniknione straty

Z szacunków HRE Investments wynika, że co najmniej przez dwa lata inflacja w Polsce będzie „szybsza” od dopisywania przez banki odsetek do depozytów. Jeśli spełni się prognoza NBP, że w 2021 roku ceny w sklepach wzrosną o 2,6 proc., to żadna lokata bankowa - nawet najlepsza - nie uchroni kapitału Polaków przed utratą siły nabywczej. Aby to się udało, niezbędny były depozyt dający około 3,2 proc. w skali roku. Wtedy dopiero po potrąceniu podatku klient dostałby 2,6 proc odsetek.

Problem w tym, że tak wysoko oprocentowanych lokat nie ma w żadnym polskim banku. Poza tym, może się jeszcze okazać, że faktyczny wzrost cen będzie wyższy od prognozowanego przez ekonomistów banku centralnego.

Jacek Brzeski