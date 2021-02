Emocje na rynku kryptowalut. Bitcoin na wielkiej huśtawce

Bitcoin, najpopularniejsza na świecie waluta cyfrowa, potrzebowała trzech dni, by z poziomu 58 tysięcy dolarów spaść do mniej niż 45 tysięcy, a następnie szybko wrócić do ponad 50 tysięcy. Elon Musk, dyrektor generalny Tesli, stawia na bitcoina mówiąc, że jest "mniej głupią" wersją gotówki.